Nutrição comportamental: como melhorar sua relação com a comida

Você já sentiu que está sempre começando uma nova dieta, mas nada parece funcionar a longo prazo? Ou você já foi culpado por comer algo “proibido”? Sim, calma! Você não está sozinho. E é exatamente por isso que a Nutrição Comportamental vem ganhando destaque: ela propõe um novo jeito de enxergar a alimentação, sem restrições radicais e sem culpa.

🍽️O que é Nutrição Comportamental?

Diferente das dietas tradicionais, a nutrição comportamental foca no por que, como e quando você come, e não apenas no o que você come. Isso significa que ela leva em conta fatores como emoções, hábitos e ambiente.

➡️ Exemplo prático: Sabe quando você come um chocolate porque está ansioso, e não porque realmente queria saboreá-lo? Isso é um comportamento alimentar. Aprender a diferenciar fome física de fome emocional é um dos primeiros passos para melhorar sua relação com a comida.

🧠 Por que sabotamos?

Muitas vezes, criamos regras como “nunca mais vou comer pão” ou “só posso comer doce no fim da semana”. Mas, quanto mais proibimos um alimento, maior a chance de desejar ainda mais! Isso gerou o famoso “efeito sanfona” e a sensação de fracasso.

➡️ Dica: Ao invés de eliminar um alimento, tente equilibrar. Quer um pedaço de bolo? Coma sem culpa, mas preste atenção nos sinais de saciedade.

🍴 Dicas para uma alimentação mais consciente

✔ Pratique o mindful eating: Faça sua refeição sem distrações (sem celular ou TV) e mastigue devagar.

✔ Identifique sua fome: Pergunte-se: “Estou com fome ou só com vontade de comer?”

✔ Evite rótulos como “comida boa” e “comida ruim”: Todos os alimentos fazem parte de uma alimentação equilibrada.

✔ Respeite seu corpo: Se sentir culpa depois de comer, reflita sobre seus sentimentos sem se julgar.

Conte com um Nutricionista!

A nutrição comportamental nos ensina que comer bem vai além de contar calorias. Quando entendemos nossos comportamentos, conseguimos fazer escolhas mais equilibradas e sem culpa. O segredo está no autoconhecimento e na flexibilidade!

Mas lembre-se: cada pessoa tem uma relação única com a comida, e um nutricionista pode ajudar a encontrar o melhor caminho para você. Se quiser aprender a se alimentar de forma mais consciente e sem culpa, procure um profissional para te orientar!

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Para mais informações: linklist.bio/luanadiniznutricionista