Operação da Polícia Civil no interior do Acre cumpre três mandados de prisão contra foragidos

Na manhã desta sexta-feira (07), equipes da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (UMEP), com o apoio da Polícia Civil, cumpriram três mandados de prisão em Sena Madureira, no Acre. A operação teve como alvos dois indivíduos que estavam sendo monitorados e que descumpriram as regras do regime imposto, além de um foragido da Justiça com mandado em aberto por outro crime.

Segundo informações das autoridades, os dois primeiros detidos perderam o benefício da monitoração eletrônica devido a violações das condições estabelecidas. Já o terceiro indivíduo estava foragido, mas, após um trabalho de inteligência e levantamento de informações, os agentes descobriram seu paradeiro e efetuaram a prisão nesta manhã.

O chefe da UMEP, Jonas Joaquim, destacou a importância da integração entre as forças de segurança para o êxito das ações. “O trabalho conjunto entre os órgãos policiais é fundamental para garantir o cumprimento da lei e trazer mais segurança para a população”, afirmou.

Os presos foram encaminhados à delegacia local, onde permanecem à disposição da Justiça.