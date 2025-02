Papa apresenta nova melhora mas prognóstico ainda é reservado, diz Vaticano

A condição médica do Papa Francisco melhorou novamente nesta quinta-feira (27), informou o Vaticano. Apesar disso, o prognóstico do pontífice de 88 anos permanece reservado “devido à complexidade do quadro clínico”.

O comunicado do Vaticano também informou que mais dias de estabilidade clínica serão necessários até que o prognóstico de Francisco seja alterado.

Além disso, foi informado que ele utilizou uma máscara para receber oxigênio em alto fluxo. O pontífice está internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro.