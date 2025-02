Passarinho é desfalque e Gabriel será relacionado no Vasco

O lateral direito Passarinho, com uma lesão no tornozelo, não participou do treinamento desta sexta-feira (14), na Fazendinha, é desfalque certo no Vasco no duelo contra o Humaitá em confronto válido pela 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O jogo será realizado neste sábado (15), a partir das 15h, no Florestão.

“O Passarinho não joga e o Andrey será o lateral direito titular. Temos um elenco qualificado e vamos em busca de mais uma vitória”, declarou o técnico Erik Rodrigues.

O atacante Gabriel, recuperado de uma lesão no tornozelo, será relacionado para o duelo diante do Tourão. O atleta foi emprestado pelo Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, e é uma opção importante neste sábado.

Além de confirmar um time bastante modificado, Erick Rodrigues deve mudar o esquema tático. O time vascaíno deve atuar sem 9 de referência.