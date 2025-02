Peixe invasor é encontrado em destino turístico na Bahia; espécie tem 18 espinhos e não tem predadores

De acordo com a secretaria, o Peixe-leão é nativo da região indo-pacífico e apareceu no Brasil pela primeira vez no ano de 2014, no Rio de Janeiro. A captura em Morro de São Paulo aconteceu em 14 de fevereiro deste ano e o animal foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passará por estudos.