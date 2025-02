Polícia prende trio com drogas escondidas e fecha ‘boca de fumo’ no Segundo Distrito de Rio Branco

Francisco Ardejane de Silva, de 34 anos, vulgo “Caboco”, Roseilton Oliveira da Silva, de 19 anos, vulgo “Coringa”, foram presos e na apreensão de um menor de 16 anos, identificado pelas iniciais L.A. do N. todos acusados pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (6), no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares da Força Tática do 2° Batalhão, a guarnição realizava um patrulhamento de rotina no ramal do Pica-Pau, quando receberam informações sobre um carregamento de entorpecentes enviado por um ex-presidiário, identificado como vulgo “PH”. O material ilícito estaria sendo distribuído na Travessa Morada do Sol, em frente à residência de “Caboco”.

Com base na denúncia, a equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou os três suspeitos sentados sob uma árvore. Os indivíduos, já conhecidos por envolvimento em atividades ilícitas, foram abordados, mas nada de irregular foi encontrado em suas vestes. No entanto, uma busca minuciosa no perímetro revelou um esconderijo contendo 19 porções de crack, 8 invólucros de cocaína e 9 porções de skunk, uma variação mais forte da maconha.

Diante dos fatos os dois adultos receberam voz de prisão, enquanto o adolescente foi apreendido. O trio foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.