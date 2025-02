Policial fantasiado de capivara prende traficante no Peru; veja vídeo

Um policial peruano vestido de capivara prendeu um traficante de drogas em uma operação inusitada na última quinta-feira (13/2). O fato aconteceu no distrito de Lurin, que fica cerca de 40km de Lima, zona central do Peru. Segundo as autoridades peruanas, a fantasia do policial foi uma referência ao Dia dos Namorados, que é comemorado no dia 14 de fevereiro em parte do mundo. A ação do policial foi registrada e compartilhada nas redes sociais.

Veja o vídeo

Conforme a polícia peruana, os agentes encontraram cerca de 1.700 pacotes de cocaína e maconha dentro da casa do suspeito. A operação foi conduzida pelo Esquadrão Verde da Polícia Nacional do Peru.

Outros dois policiais que davam suporte para o oficial que estava fantasiado estavam com um brinde e uma caixa de som que tocava música romântica. O objetivo era fazer o criminoso acreditar que havia recebido uma surpresa de amor.

Operações com policiais fantasiados são tradição no Peru. Os agentes já fizeram ações semelhantes durantes outras datas comemorativas como Halloween e Natal. Em dezembro de 2024, um agente disfarçado de Grinch surpreendeu uma família de supostos traficantes de drogas em San Bartolo, sul de Lima.