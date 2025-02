Possibilidade de cheia ainda não está descartada em Sena Madureira, afirma Defesa Civil

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, continua abaixo da cota de alerta. Para se ter uma ideia, nesta quinta-feira (27) a régua amanheceu medindo 10,97 metros, sendo que a cota de alerta é de 14 metros. Mesmo assim, a possibilidade de ocorrer uma enchente ainda não está descartada, conforme a Defesa Civil Municipal.

Para o mês de março, a previsão de chuvas na região de Sena Madureira é de 300 milímetros. “Se toda essa chuva cair em um curto espaço de tempo, há possibilidade do nível ultrapassar a cota de alerta. Por outro lado, caso ocorra em um tempo prolongado, a chance de ter alagação é menor. De qualquer modo, estamos com o plano de contingência montado para atender as famílias em caso de necessidade”, destacou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Em Sena Madureira, geralmente as famílias são afetadas quando a cota de alerta é excedida. A Praia do Amarílio é o primeiro bairro atingido por conta do represamento do igarapé cafezal provocado pela cheia do Iaco.

No ano passado, o rio Iaco transbordou e dezenas de famílias tiveram que deixar suas casas.