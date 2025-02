Prefeitura anuncia processo seletivo com salários até R$ 11 mil; veja detalhes

A prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou nesta terça-feira (18) a abertura de edital seletivo simplificado para o setor público da saúde. O processo tem o objetivo reunir cadastro de reserva para a área e é voltada a funções administrativas e de profissionais como enfermeiro, agente comunitário e médico, com salários de R$ 1.518 até R$ 11.025.

A seleção realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Especial de Organização e da Comissão de Avaliação e Julgamento de Títulos. As inscrições estarão abertas nesta quarta-feira (19) com prazo final até o dia 24 de fevereiro.

Divido em zona urbana e zona rural, os futuros profissionais selecionados devem atender localidades como de Rio Liberdade, Santa Luzia, Lagoinha, Ramais, Pentecostes, Areal, Nari do Moa, Vila Santa Rosa, São Pedro e Buritirana.

Segundo o Prefeito do município, Zequinha Lima, o processo irá priorizar os melhores colocados de acordo com sua proximidade às áreas citadas.

“Além de atender à demanda por reposição de quadros essenciais na saúde, queremos priorizar que os candidatos possam trabalhar em suas regiões de origem, o que ajuda no desenvolvimento local e no fortalecimento da saúde comunitária”, ele relata.

As inscrições serão feitas através do preenchimento de formulário disponibilizado no site do Município de Cruzeiro do Sul, www.cruzeirodosul.ac.gov.br.

Além disso, o candidato deve enviar documento com foto, CPF, carteira do conselho de classe, comprovação de tempo de serviço ou experiência profissional, comprovação do nível de escolaridade, certificado da realização de cursos de formação, também na plataforma.

