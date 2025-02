Quantos cafés eu posso tomar por dia? Veja riscos e benefícios

Com milhões de pessoas tomando seu café da manhã para começar o dia, pesquisas recentes geraram um novo burburinho sobre o consumo de cafeína.

Um extenso estudo britânico de setembro descobriu que o consumo moderado de cafeína proveniente do café ou chá reduziu o risco de desenvolver múltiplas doenças cardiometabólicas, como doenças cardíacas, derrame e diabetes. Outro estudo, publicado em janeiro, concluiu que beber café pela manhã era especialmente benéfico na redução de doenças cardiovasculares e morte prematura.

Isso é bom saber, mas quais são as evidências dos benefícios do café para a saúde? E qual é a base fisiológica subjacente desses benefícios? Quanto café é bom para a maioria das pessoas, segundo esses estudos — e quanto é demais? Algumas pessoas devem ser especialmente cuidadosas com o consumo de café? E se você não gosta de café, existem benefícios semelhantes ao beber chá ou outras bebidas?

Para ajudar com essas questões, conversei com a especialista em bem-estar da CNN, Leana Wen. Wen é médica emergencista e professora associada adjunta na Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

CNN: Quais são as evidências dos benefícios do café para a saúde e qual é a base fisiológica subjacente desses benefícios?

Leana Wen: As evidências são bastante sólidas. Além dos estudos recentes, uma abundância de pesquisas ao longo de décadas descobriu que o consumo moderado de café está associado à redução do risco de desenvolver múltiplas doenças, incluindo doenças cardíacas, diabetes, certos cânceres e até demência.

O motivo exato não é conhecido, embora existam várias hipóteses. Por exemplo, o café contém substâncias químicas que se acredita terem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, talvez contribuindo para seu efeito na redução do risco de câncer.

Substâncias contidas no café podem ajudar o corpo a utilizar melhor a insulina e auxiliar no controle do açúcar no sangue. E alguns ingredientes podem ajudar a processar melhor o colesterol, possivelmente contribuindo para proteger contra resultados negativos. Mais pesquisas são necessárias para entender quais componentes do café têm efeitos benéficos à saúde.

CNN: Quanto de café por dia faz bem?

Wen: Muitos desses estudos encontraram efeitos positivos à saúde em um nível moderado de consumo, que geralmente é definido entre duas e quatro xícaras de café por dia.

No estudo britânico de 2024, o risco de desenvolver múltiplas novas doenças cardiometabólicas foi reduzido em mais de 48% para aqueles que tomavam três xícaras de café por dia em comparação com aqueles que não bebiam ou que bebiam menos de uma xícara por dia.

De acordo com um grande estudo de 2022, o maior declínio na mortalidade precoce foi observado para aqueles que bebiam duas a três xícaras de café por dia. Curiosamente, este estudo descobriu que o consumo de café moído reduziu mais o risco de morte precoce (27%). O café instantâneo teve menos efeito (11%).

CNN: Quanto de café é demais?

Wen: A preocupação com muito café está relacionada ao consumo excessivo de cafeína, que pode causar palpitações cardíacas, ansiedade, inquietação e dificuldade para dormir. Segundo a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), 400 miligramas de cafeína por dia é seguro para a maioria dos adultos. Isso é aproximadamente a quantidade em quatro xícaras de 240 ml de café coado.

Muitas pessoas excedem essa quantidade e não experimentam efeitos adversos. Mas pessoas que têm dificuldades para dormir ou outros problemas devem estar cientes de que estes podem ser devido ao consumo de cafeína.

CNN: E a cafeína de espressos, chás e refrigerantes?

Wen: Uma dose de 30 ml de espresso contém cerca de 60 a 70 miligramas de cafeína. Uma xícara de chá preto normalmente tem 40 a 50 miligramas de cafeína, mas pode ter até 90 miligramas. Chás verdes e chás brancos terão menos cafeína. Os refrigerantes também variam no conteúdo de cafeína, mas tipicamente uma porção de 355ml terá de 3 miligramas a 70 miligramas de cafeína.

Outras bebidas que quero destacar são as energéticas. Essas bebidas podem conter grandes quantidades de cafeína, frequentemente contendo 200 ou mesmo 300 miligramas em uma porção. As pessoas devem estar cientes da quantidade total de cafeína e outros ingredientes que estão consumindo ao longo do dia em todas essas diferentes bebidas. Refrigerantes e bebidas energéticas podem conter uma grande quantidade de açúcares adicionados, por exemplo, junto com outros produtos químicos que não são bons para a saúde.

CNN: Algumas pessoas devem ter cuidado especial com o consumo de cafeína?

Wen: Sim. A Academia Americana de Pediatria recomenda que crianças menores de 12 anos não consumam cafeína. Jovens entre 12 e 18 anos não devem exceder 100 miligramas de cafeína por dia.

Gestantes também devem ser cautelosas quanto à ingestão de cafeína. De acordo com o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, menos de 200 miligramas por dia não está associado a aborto espontâneo ou parto prematuro; recomenda-se limitar a ingestão abaixo dessa quantidade durante a gravidez. Pequenas quantidades de cafeína podem passar da mãe que amamenta para o bebê, mas menos de 300 miligramas por dia devem ser seguros para mulheres que amamentam, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Outras pessoas que devem ter cautela incluem aquelas com condições cardíacas subjacentes e aquelas que usam medicamentos que podem tornar alguém mais sensível aos efeitos da cafeína, como certos medicamentos para tireoide e antidepressivos. Além disso, pessoas que têm problemas para dormir devem considerar limitar sua ingestão de cafeína às horas da manhã. Aqueles que têm dúvidas sobre suas circunstâncias médicas específicas devem consultar um profissional de saúde.

CNN: E quanto àqueles que não bebem café? Eles podem obter benefícios semelhantes do chá ou outras bebidas com cafeína?

Wen: Esta é uma pergunta interessante. Não se sabe no momento se o benefício para a saúde do café vem da cafeína presente nele, que poderia ser replicada através de bebidas sem café, ou se são intrínsecos ao que está no próprio café.

Pode haver benefícios em beber chá, seja ele contendo uma grande quantidade de cafeína ou não. Alguns estudos descobriram que beber chá também está associado a menor mortalidade e menor risco de algumas doenças. Este benefício não se aplica a outras bebidas que contêm cafeína, como bebidas energéticas e refrigerantes; qualquer benefício que a cafeína nessas bebidas poderia ter provavelmente seria anulado pelos impactos negativos à saúde dos açúcares adicionados e outros produtos químicos.

Em resumo, minha conclusão desses estudos sobre café não é que todos precisam bebê-lo. Adultos que o fazem provavelmente têm algum benefício para a saúde se o beberem com moderação. Todos precisam estar cientes da ingestão total de cafeína que têm, e há pessoas – notadamente crianças pequenas – que realmente não devem consumir cafeína.