Autoridades intensificam monitoramento diante da rápida elevação do nível das águas

O nível do Rio Tarauacá voltou a subir no município de Jordão, segundo a medição realizada na manhã desta sexta-feira (24). As informações foram fornecidas pela Defesa Civil Municipal.

As águas do manancial atingiram 4,54 metros, às 8h, porém permanecendo abaixo da cota de alerta, que é de 7 metros, e da cota de transbordamento, fixada em 7,50 metros.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Maria José, o aumento no nível das águas ocorre em razão das fortes chuvas que atingem a região desde a tarde de quinta-feira (22).

Outros cursos d’água também apresentam elevação, como o Rio Jordão e o Rio D’Ouro, conforme informações da coordenadora.

A Defesa Civil continua acompanhando a situação e recomenda que os moradores das regiões ribeirinhas fiquem atentos às atualizações e a eventuais alertas, especialmente se as chuvas continuarem.

Com informações do site Jornal Extra do Acre