Foram três meses de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O perfil Aparecida SP Brasil divulgou um vídeo de pais que visitaram o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), para agradecer um milagre.

“Eva nasceu de 6 meses, com apenas 624g. Os médicos disseram: 1% de chance de sobreviver”, diz a legenda do perfil.

Segundo informações, foram três meses de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com complicações. “Mas hoje, cada exame é uma confirmação: ela é um milagre vivo”.

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A família acredita que o milagre foi concedido pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. “Hoje, a família inteira da Eva esteve no Santuário Nacional de Aparecida para agradecer. Viva a Eva!”.

Nos comentários, a mãe Bruna de Paula comentou: “Minha filha, meu milagre vivo! Nunca duvidei por 1 segundo que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, você não fosse sobreviver. Hoje cumprimos nossa promessa de te batizar na casa da Mãe! Obrigada minha santa, ao seu filho Jesus e a Deus, por nos carregarem no colo quando achávamos que não iríamos mais suportar. A vida da Eva entregamos a vocês!”.