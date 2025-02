O estudante de odontologia de 24 anos que foi preso em Manaus (AM), durante a Operação Branquelas, é Victor Philip Nogueira Farias (foto em destaque). A ação foi desencadeada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) na terça-feira (4/2).

O suspeito estava no último semestre do curso e costumava se vestir como um dos personagens principais do filme de comédia americano As Branquelas, possivelmente para chamar a atenção e atrair as vítimas.

De acordo com a PCAM, a apuração começou há sete meses, quando o celular do investigado foi encontrado em grande avenida de Manaus.

Após identificar que o celular pertencia a Victor Philip, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) pediu à Justiça a quebra do sigilo telefônico. Durante a perícia, os investigadores encontraram mais de 40 vídeos contendo pornografia infantil.

A coluna Na Mira teve acesso a algumas conversas do universitário. Os prints mostram como ele agia para conseguir conteúdos pornográficos de crianças e adolescentes. No celular do investigado, também foram encontrados aplicativos com apologia a cultos satânicos.

A coluna não localizou a defesa do estudante. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

“Adoração total a pedofilia”

O conteúdo das mensagens é forte. No decorrer de um diálogo, Victor é questionado: “E aí, o que você mais curte?”. “Mano, eu adoro demais. Adoração total a pedofilia”, responde o estudante de odontologia. A outra pessoa concorda, e ele continua: “Teu pau fica duro pra estupro de bb”.

Na conversa, os pedófilos afirmam: “Queria ver uns vídeos pesadão assim”.

Veja alguns prints das conversas: