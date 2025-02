Rio Acre deve transbordar e Rio Branco pode enfrentar enchente de médias proporções, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre já ultrapassou os 10 metros desde a última terça-feira (11) e está oscilando nos últimos dias, conforme mostram as medições realizadas pela Defesa Civil, que monitora a situação cotidianamente.

Nesta quinta-feira, na primeira medição do dia, o rio atingiu a marca de 10,90 m. A cota de alerta é de 13,50 m e a de transbordamento é de 14 metros.

O ContilNet conversou com o coordenador do órgão municipal, coronel Cláudio Falcão, para saber se há algum risco de Rio Branco enfrentar outra alagação de grandes proporções, como em 2024 e em anos anteriores.

“Temos essa chance, sim. Na realidade, a perspectiva que temos aqui é de que não seria de grandes proporções, mas ela ficaria entre uma média e grande, que é justamente aquela transição de 15,99 m para 16 m”, disse.

“O que trabalhamos neste ano é com a possibilidade de que ela chegue à máxima de 16 m, ficando entre uma média e grande enchente, mas não como em 2024. Tudo indica que um transbordamento é provável, mas não uma coisa exagerada como no ano passado”, finalizou.

A enchente de 2024 foi a segunda maior da história de Rio Branco. O rio atingiu a máxima de 17,75 m. A pior de todos os anos foi registrada em 2015, quando chegou a 18,40 m.

2024: maior desastre ambiental da história

Embora a alagação de 2024 não tenha sido a maior, as enchentes do ano passado foram o maior desastre ambiental da história do Estado, de acordo com os órgãos de proteção e a Defesa Civil.

Das 22 cidades, 19 decretaram estado de emergência, o que representa 86% do estado. O número de atingidos, que engloba todos os afetados pela cheia, independentemente de serem desalojados ou desabrigados, ultrapassou 120 mil.

Acre na rota de temporais

O Acre voltou a entrar na rota dos estados do país que terão, a partir desta quinta-feira (13), chuvas intensas, com perigo potencial de temporais. Além do Acre, o mau tempo atingirá também Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alertas de chuvas intensas para grande parte do Brasil, com previsão de acumulados significativos no Sul, após uma onda de calor atingir a região ao longo da semana.