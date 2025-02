Como diria a Anitta, você achou que não ia rebolar minha raba hoje? Bom, é esse sentimento que a Farofa Pop está prometendo para este sábado (8), no Studio Beer, com produção do O Culto, produtora de eventos focado no público pop/funk.

O evento vai começar por volta das 22 horas e promete entregar os maiores hits de diversas divas do pop nacional e internacional, como Beyoncé, Lady Gaga, Rosalía, Pabllo Vittar, Anitta, Miley Cyrus entre outros grandes artistas do gênero. Os Djs da noite serão Geh Alencar, Neto Bacelar, Jard, Anetropia e Henritante.

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente no WhatsApp: (68) 99976-4188. O valor do ingresso antecipado é de R$15, com unidades disponíveis na porta do evento, nos seguintes preços: R$20 para estudantes e R$40 inteira.

“Chegou a hora de começar o ano no melhor estilo: muita música, dança e aquela energia incrível que só o CULTO sabe entregar! Chama a galera, prepara o look e vem curtir uma noite cheia de hits, vibes e diversão sem limites. Você não pode perder!”, diz a organização em convite ao público.