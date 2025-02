A cantora e influenciadora Ruivinha de Marte, que participou do reality show A Fazenda 14, ostentou um corpão sarado e impressionou os seguidores nesta sexta-feira (14/2), ao mostrar o resultado de muita dieta e treinos pesados na academia. A influencer celebrou após ganhar mais de 14 kg, passando de 46 kg para 60 kg. “Gratidão”, comemorou.

Mudança no visual

“E VEIO AÍ OS OS TÃO SONHADOS….. 60KG🥹 EU CONSEGUI MDSSSSS!”, celebrou a famosa, que tem mais de oito milhões de seguidores. “Quando eu entrei nesse projeto, eu sabia que ia ser um desafio enorme, comer mais do que antes, treinar mais do que antes… e principalmente, cuidar da mente para que as coisas pudessem fluir!”, comentou a ex-peoa.

Nos comentários, amigos e seguidores da cantora parabenizaram a influencer pela conquista tão sonhada. “Que shape incrível mermão 💪🏻 parabéns você merece tudo de bom na sua vida mana”, disse Clóvis Moita. “Ela conseguiu, uhuuullll 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Ainda vai conseguir muito mais ❤️🔥 Parabéns, está maravilhosa”, comentou Sarah Pinheiro.

“O meu nutricionista Daniel Guedes acreditou em mim e só me deu essa missão de sair dos meus 46 kg e chegar em 60kg em poucos meses…. Ele me ajudou a enxergar o quão potencial eu tenho e que posso chegar cada vez mais longe! A palavra certa é GRATIDÃO a todos que estão por trás dos bastidores cuidando desse shape (…) e principalmente a DEUS que me deu forças para chegar até aqui 💪🏻 e vem aí uma musa fitness e vários campeonatos 💪🏻😍”, prometeu Ruivinha.

Insegurança com o corpo

Em dezembro, em uma entrevista à revista Quem, Ruivinha de Marte comentou sobre a mudança de mudar sua rotina e da insatisfação com sua aparência. “Sempre fui muito insegura com meu corpo. Já havia tentado ganhar massa muscular em 2022, mas minha agenda cheia atrapalhou. Não conseguia me dedicar como queria”, explicou.

“Além disso, os comentários negativos sobre minha magreza me afetavam muito. Cheguei a um ponto em que nem conseguia me olhar no espelho. Passei quase dois anos tentando sem ver resultados”, desabafou a cantora. “Ver meus ossos tão evidentes me incomodava. Então, decidi dar uma reviravolta na minha vida fitness. E em apenas três meses comecei a notar grandes mudanças”, relatou.