Senador Alan Rick recebe homenagem do Tribunal de Justiça do Acre

Nesta quinta-feira, 6, durante a reinauguração da Escola do Poder Judiciário do Acre (ESJUD), o senador Alan Rick recebeu a medalha da Ordem do Mérito do Judiciário pela contribuição com diversos projetos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça acreano (TJ/AC), através de emendas destinadas pelo parlamentar.

Entre as ações desenvolvidas estão a renovação do parque tecnológico do Tribunal e das comarcas em vários municípios, com equipamentos de informática; o desenvolvimento do premiado Programa Radioativo, que promove formação técnica e profissional para adolescentes e jovens egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas; dos projetos “Salvando Vidas” e “Fortalecendo Vidas” que trabalham a reinserção social de egressos do sistema prisional por meio de capacitação, cinco edições do “Projeto Cidadão” na capital e no interior; do Programa “Justiça e Cidadania na Escola” com a entrega de cartilhas para crianças e adolescentes em todo o estado; a instalação da Casa da Justiça e Cidadania, na Cidade do Povo; a emissão de documentos de Regularização Fundiária, realizada em parceria com o ITERACRE, entre outros.

“Nossa gratidão, do fundo do coração pelo apoio do senador aos nossos projetos, sobretudo os sociais. Hoje lhe entregamos aqui essa honraria mais que merecida”, agradeceu a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari.

O senador Alan Rick reforçou o compromisso em seguir apoiando as ações do TJ/AC. “Para este ano, inclusive, já destinei mais R$ 500 mil que serão usados para reforçar esse excelente trabalho que o judiciário acreano presta à nossa sociedade, promovendo a democratização do acesso à justiça, aos direitos para os que vivem em situação de vulnerabilidade. É uma honra poder contribuir. Estou muito feliz e grato pela honraria”, disse o senador.

A solenidade contou com participação e palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e ainda com a presença do procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro, dos desembargadores Samuel Evangelista, Roberto Barros, Denise Bonfim, Waldirene Cordeiro, Laudivon Nogueira, Luis Camolez, Nonato Maia, a decana Eva Evangelista e Elcio Sabo Mendes Júnior, diretor da ESJUD.