Sesacre investiga mais quatro mortes por dengue; um óbito já foi confirmado, diz secretário

Durante a visita de uma equipe da Força Nacional do SUS ao Acre, nesta quinta-feira (13), o secretário de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, anunciou que o Acre já contabilizou mais de 1.200 casos de dengue nesses primeiros dois meses de 2025, até a 6ª semana epidemiológica. Além disso, 4.700 casos estão em investigação.

O secretário também informou que um óbito pela doença já foi confirmado. Outros quatro estão em fase de investigação.

“Temos hoje o número de cinco pacientes em óbito; desses cinco, um confirmado com o quadro de dengue e quatro ainda em fase de investigação”, destacou.

Pascoal acrescentou que, apesar do número de casos e óbitos, o sorotipo 3 da dengue, com registro em outros estados do país, ainda não circula no Acre:

“Ainda estamos com a predominância dos sorotipos 1 e 2 da dengue. Não observamos o sorotipo 3, que é o quadro mais grave já evidenciado em outros estados, mas, de antemão, gostaríamos de agradecer ao governo federal por sempre estar presente nos momentos de criticidade do nosso estado”, salientou.

“Decretamos o estado de emergência alguns meses atrás. Protocolamos o ofício de pedido de ajuda financeira para o custeio das ações e uma das estratégias do governo federal são essas ações coordenadas e integradas entre as três esferas, capacitando, reestruturando e organizando nossos fluxos de atendimento para que o paciente tenha um atendimento adequado na atenção primária e na atenção terciária nos hospitais, UPAs e, consequentemente, todo o apoio, tanto logístico quanto administrativo, na questão de exames laboratoriais e atendimento, enfim”, acrescentou.

Pedro afirmou que o Acre enfrenta um aumento significativo de casos de dengue em comparação com 2024.

“O Estado do Acre foi o primeiro a decretar emergência. Hoje, em números proporcionais, somos o estado com o maior número de notificações para arboviroses de uma forma geral. O que nos chama a atenção também não é só a dengue, mas a Chikungunya e Zika, e seguimos arduamente em estado de vigilância, acompanhando todas essas notificações”, concluiu.