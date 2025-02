Shakira usa 13 looks em show no RJ; veja todos os figurinos

No Brasil para uma série de apresentações, Shakira abriu a turnê Las Mujeres Ya No Lloran com show no Rio de Janeiro, na última terça-feira (11/2). Na grande performance, a cantora colombiana vestiu 13 looks, desenhados por estilistas de diferentes países e condizentes com as muitas fases da carreira da artista.

Com styling de Nicolas Bru, os figurinos usados por Shakira no Rio da Janeiro são assinados por marcas como Versace, Natalia Fedner e Michael Schmidt. Um dos looks que mais chamou atenção é, inclusive, do designer brasileiro Dario Mittmann. O figurino nacional foi usado, também, pelas dançarinas da colombiana.

Como a apresentação na capital carioca foi a primeira da longa turnê que ainda passará por numerosos países, a expectativa é de que os looks escolhidos para a abertura do tour continuem a ser usados ao longo do ano.

Nas redes sociais, o stylist Nicolas Bru afirmou que o visual final do show é resultado de um esforço coletivo:

“Sentindo nada além de gratidão e orgulho por este trabalho — um verdadeiro trabalho de amor. Planejando desde junho. Um trabalho ininterrupto, incontáveis noites sem dormir, dezenas de voos, prova atrás de prova para dar vida a esses 13 looks no palco”, compartilhou.

Shakira no Brasil

Shakira se apresenta em São Paulo nesta quinta-feira (13/2), no estádio Morumbis. Em seguida, a cantora segue para shows na Colômbia, Chile Argentina e México, antes de seguir para a América do Norte. Shakira acaba de ganhar o Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino, pelo lançamento Las Mujeres Ya No Lloran, que dá nome à turnê recém-iniciada.