SOS Amazônia e Instituto Alok fazem plantio de árvores em quase 7 hectares de área degradada no Acre

A ONG SOS Amazônia, em parceria com o Instituto Alok, por meio do projeto Faça Florescer, promove, neste sábado (16), o plantio de árvores em cerca de sete hectares de área degradadas do Centro Huwã Karu Yuxibu, na zona rural de Rio Branco, no Acre.

A ação faz parte do programa Planeta Verde, do Instituto Alok, com apoio do Fundo Comunitário do Airbnb, destinado ao reflorestamento de áreas degradadas na Amazônia. No Acre, a parceria será desenvolvida no Campo da Fartura, uma área de 70 mil metros quadrados do Centro Huwã Karu Yuxibu, que foi atingida por incêndio criminoso em 2019.

Idealizado pelo cacique e artista Mapu Huni Kuin, o centro foi criado com a proposta de criar um espaço de acolhimento a indígenas desaldeados e de preservação da cultura, da medicina sagrada e das práticas espirituais de seu povo. Mapu ganhou projeção nacional com a música “Yube Mana Ibubu”, gravada com Alok no álbum O Futuro Ancestral, além de ter interpretado o personagem Raoni, na novela Terra e Paixão, em 2023.

“É um sonho que se realiza. Quando essa terra foi queimada pensei que todo meu sonho estava destruído, mas veio uma certeza de que poderia recuperar a vida daquela floresta tão linda. Temos uma parceria profunda com o Instituto Alok, que chamamos Campo da Fartura e que inclui também a construção de um restaurante, recém inaugurado. Faltava implementar uma agrofloresta, que agora será concretizada com a união do Instituto Alok com a AirBnb e a SOS Amazônia. Haux Haux, sou todo gratidão”, diz Mapu.

Responsável pelo projeto de reflorestamento, a SOS Amazônia fará a construção de um viveiro comunitário, com capacidade de produzir anualmente 12 mil mudas de espécies florestais, frutíferas e palmeiras, além de oferecer assistência técnica, insumos, ferramentas e um sistema de irrigação, para sobrevivência das mudas durante a estação seca.

De acordo com Adair Duarte, líder de Restauração Florestal da SOS Amazônia, o plantio de plantio de agrofloresta promove a recomposição da paisagem florestal, garantindo a oferta de serviços ecossistêmicos.

“Além de proteger o solo e as águas, a agrofloresta contribui para a oferta de alimentos, o que impacta positivamente na segurança alimentar das famílias e no funcionamento do restaurante Piti Kuin, voltado à gastronomia tradicional indígena e que desponta como alternativa de trabalho e renda na propriedade”, comenta Adair.