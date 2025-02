Terra está se partindo ao meio no fundo do Oceano Pacífico, alertam cientistas

Cientistas da Turquia e do Canadá observaram que a Terra está se partindo ao meio no fundo do Oceano Pacífico graças aos movimentos irregulares das placas tectônicas, que são blocos rochosos semirrígidos que formam a crosta terrestre.

Os cientistas notaram que as placas tectônicas do fundo do Oceano Pacífico não são tão rígidas quanto eles imaginavam, e uma abertura no local está acontecendo graças às movimentações irregulares dessas placas.

O normal é que essas placas “mergulhem” umas por baixo das outras (zonas de subducção) de forma intacta, mas está acontecendo o contrário: elas estão sofrendo deformações bem antes de chegarem à essa zona, o que muda completamente os achados científicos até então.

As imagens mostraram aos pesquisadores que nos quatro grandes platôs submarinos (Ontong Java, Shatsky, Hess e Manihiki) haviam sinais claros de rachaduras, como se elas sofressem um “esticamento” ao longo do Pacífico.Esses movimentos das placas tectônicas, apesar de lentos, são bruscos no resultado final, e podem acabar contribuindo com novas tragédias naturais, como terremotos ou tsunamis em regiões costeiras, mesmo que as chances não sejam tão grandes.

