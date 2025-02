Tetê Couto sofre grave acidente de barco e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros; entenda

A advogada e empresária, Maria Tereza Couto, conhecida carinhosamente por Tetê, sofreu um grave acidente na tarde desta segunda-feira (18) na altura do rio Jurupari, em Feijó, quando viajava para uma ação filantrópica com uma equipe de amigos, médicos, tradutores e uma família de americanos, também na companhia de seu marido, o advogado e jornalista, Elves Araruna.

O acidente aconteceu entre dois barcos que trafegavam rumo à comunidade em que Tetê tem um seringal e viaja frequentemente com a família e amigos. Ela, uma criança e a mãe da criança foram gravemente feridas, tendo ainda fraturas pelo corpo, e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros já a noite devido as dificuldades para chegar no local.

Um avião transportou a advogada e os demais feridos para Rio Branco, e encontram-se recebendo cuidados médicos no Pronto-Socorro desde a madrugada desta terça-feira (18).

Tetê é uma das figuras mais carismáticas e conhecidas no Acre, principalmente no ramo empresarial e político. Seu pai, Duda Couto, respeitado empresário e fazendeiro do estado, faleceu no período da pandemia do Covid-19, tendo deixando um legado de trabalho no ramo do agronegócio e da pecuária acreana.