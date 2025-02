Time dedicado à batalhas de rima é lançado por uma das maiores editoras da América Latina

A ObraDigital, uma das editoras de música mais influentes da América Latina, acaba de anunciar a criação de um time de batalha de rima que promete revolucionar o cenário do rap brasileiro: o Cobras. O projeto, lançado oficialmente ontem, traz ao palco três dos maiores nomes do freestyle nacional: MC Noventa, Martzin e Tubarão MC. Juntos, eles formam um time com a missão de elevar o nível das competições de rima e reforçar a cultura hip-hop no país.

MC Noventa, vice-campeão do Duelo Nacional de MC’s e duas vezes campeão do aniversário da Aldeia é amplamente reconhecido por sua habilidade lírica e presença de palco impecável. Sua experiência traz um peso enorme ao time. Ao lado dele, Martzin, atual campeão do Duelo Nacional de MCs, é uma das maiores promessas do rap brasileiro. Com uma técnica afiada e uma abordagem única, o artista de Minas Gerais é um grande trunfo para o time. Tubarão MC, vice-campeão estadual de SP completa a formação, conhecido pela sua energia avassaladora e por sua autenticidade nas rimas, prometendo sempre um show à parte.

O time Cobras não tem apenas o objetivo de se destacar nas competições, mas também de criar novas oportunidades para os MCs talentosos do país. A iniciativa visa promover eventos exclusivos, oferecer conteúdos de qualidade e ampliar a visibilidade do freestyle no Brasil. Com um time de peso e uma estrutura sólida, o Cobras chega para dar uma nova cara às batalhas de rima, trazendo mais profissionalismo e visibilidade para os artistas do gênero.

O lançamento oficial do Cobras é apenas o começo de uma nova fase para o rap nacional, prometendo transformar as batalhas de rima em um espetáculo ainda mais grandioso e acessível a todos os amantes da cultura hip-hop. Com MC Noventa, Martzin e Tubarão MC como estrelas principais, o time já está pronto para deixar sua marca nas arenas do freestyle brasileiro.