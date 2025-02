Traficante tenta fugir e acaba preso com 1,5 kg de skunk após cair de moto, em Rio Branco

Mayco Gomes Gadelha, de 31 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (13). A abordagem aconteceu na Rua Raimundo Farias, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do GIRO, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a equipe estava em patrulhamento de rotina na região quando se deparou com dois homens em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos frearam bruscamente e tentaram mudar de direção de forma repentina. A atitude chamou a atenção da equipe, que iniciou o acompanhamento e tentou realizar a abordagem.

Os suspeitos tentaram fugir pela Rua São Francisco, via conhecida por suas condições precárias e trechos acidentados. Durante a fuga, a dupla perdeu o controle da moto ao cair em um buraco e colidiu contra um monte de barro. O condutor da motocicleta ficou preso sob o veículo, enquanto o garupa conseguiu escapar, adentrando uma área de mata e tomando rumo desconhecido.

O piloto, identificado como Mayco, foi capturado. Com ele, os policiais encontraram uma caixa de papelão contendo um tijolo e um pedaço de uma substância que aparentava ser skunk. A substância apreendida foi pesada e totalizou aproximadamente 1,502 kg.

Durante a abordagem, o suspeito ainda tentou se desfazer do celular, arremessando-o ao chão, mas foi impedido pelos agentes.

Ao ser questionado sobre a droga, Mayco confessou que estava transportando o entorpecente do bairro Montanhês até o bairro da Cômará. Como não localizou o endereço de destino, ele retornava ao bairro de origem quando foi interceptado pela polícia.

Diante dos fatos, Mayco recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.