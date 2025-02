Turistas são resgatados de sequestro na Bahia com cova já cavada e sinais de tortura

Um turista argentino de 37 anos e um brasileiro de 39 foram sequestrados, torturados e roubados no litoral norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, os dois homens foram encontrados no sábado (3) entre Itacimirim e Praia do Forte, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Os criminosos teriam obrigado o turista argentino a realizar transferências bancárias que totalizaram aproximadamente R$ 100 mil. Ambos os sequestrados foram brutalmente agredidos e, de acordo com informações preliminares, estavam com membros quebrados quando foram resgatados.

O brasileiro, mais gravemente ferido, permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As identidades das vítimas não foram divulgadas. As informações são do O Portal 163.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma cova já cavada, levantando suspeitas de que os sequestradores pretendiam executar as vítimas. O cenário, registrado em vídeo, chocou internautas.

A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre os suspeitos nem se há prisões relacionadas ao caso. O episódio reacendeu debates sobre a violência na região e os riscos para turistas.

O caso rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Enquanto alguns usuários lamentaram a situação e alertaram para a violência crescente, outros ironizaram a cena capturada no vídeo. Houve também críticas à segurança pública e à gestão estadual. “Bahia já não é lugar de turista faz tempo”, comentou outro usuário. Outros questionaram a ausência do caso em grandes veículos de imprensa: “Isso a TV não mostra, só vemos por aqui”.

Por outro lado, algumas pessoas se solidarizaram com as vítimas. “Que livramento! Ainda bem que conseguiram sair vivos”, destacou um comentário.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil da Bahia, que busca identificar e prender os responsáveis pelo crime.