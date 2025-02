Ulysses defende Segurança Pública e exalta trabalho da ADEPOL na Câmara

Em um discurso contundente na tribuna da Câmara dos Deputados, o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) reafirmou seu compromisso com a segurança pública e prestou reconhecimento à Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) pela atuação firme contra a ADPF 635.

O parlamentar destacou o empenho do presidente da ADEPOL, Dr. Rodolfo Queiroz Laterza, e do Dr. Reale, enfatizando a importância do trabalho da entidade na defesa dos interesses da Polícia Judiciária e da sociedade brasileira. “A segurança pública precisa de respaldo legal e operacional para atuar com eficácia. O trabalho da ADEPOL tem sido fundamental para garantir que a polícia possa exercer sua função com autonomia e respeito à Constituição”, afirmou Coronel Ulysses.

A ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas”, gerou intensos debates no país ao restringir operações policiais em comunidades, impactando diretamente o combate ao crime organizado. O deputado ressaltou que a medida, embora motivada por preocupações legítimas com direitos humanos, trouxe desafios operacionais que comprometem a segurança da população. “Precisamos equilibrar a proteção dos direitos fundamentais com a necessidade de combater o crime. Não podemos permitir que o tráfico de drogas e as facções criminosas se fortaleçam por conta de restrições excessivas às forças policiais”, pontuou.

Além da crítica à ADPF 635, Coronel Ulysses reforçou seu compromisso com pautas que garantam melhores condições para os profissionais da segurança pública. Como militar e parlamentar, ele tem se destacado na defesa de projetos que ampliam o respaldo jurídico e os recursos para as polícias Civil e Militar. “A valorização da segurança pública passa pelo fortalecimento institucional das nossas forças policiais. Meu mandato seguirá firme nessa missão”, concluiu.

O pronunciamento do deputado repercutiu entre parlamentares e profissionais da segurança, consolidando sua posição como uma das principais vozes na defesa da ordem pública no Congresso Nacional.