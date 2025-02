Vacina contra dengue: Rio Branco tem mais de 3 mil doses em estoque, mas público-alvo resiste à imunização

A vacinação contra a dengue, disponível nas unidades básicas de saúde de Rio Branco para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, ainda não atingiu a quantidade esperada de pessoas e tem tido baixa procura. A informação foi dada pela coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Socorro Martins de Souza, em entrevista exclusiva ao ContilNet.

A imunização é uma medida importante, já que Rio Branco registrou uma média de mil casos de dengue nas primeiras semanas do ano de 2025. Uma das maiores preocupações é o crescimento dos casos graves da doença, que estão afetando, especialmente, os jovens. Também aumentou o número de internações.

“A nossa preocupação é que os casos estão se agravando muito. Temos muitos casos graves internados, principalmente de jovens — uma faixa etária que antes não era tão acometida e agora é. Então, nossa preocupação é evitar esses casos, diminuindo a quantidade da doença para evitar possíveis óbitos. Inclusive, já tivemos óbitos aqui em Rio Branco”, afirmou.

Socorro informou que pelo menos 3.512 doses estão disponíveis para aplicação.

“Nós temos essa vacina disponível já há algum tempo, desde o ano passado, e ainda não atingimos a nossa meta, já que ela é destinada somente a uma determinada faixa etária, que são os adolescentes de 10 a 14 anos. Esse é um público que tem muita dificuldade em aderir à vacinação, e ainda estamos com grande dificuldade de obter essa adesão”, explicou.

A coordenadora pediu o apoio dos pais para levarem seus filhos às unidades de saúde e destacou que a vacina não evita a infecção, mas impede o agravamento dos casos, que podem evoluir para óbito.

“Queremos orientar os pais a levarem seus filhos para a vacinação. Trata-se de uma vacina eficaz e, neste momento, é uma das armas que temos em mãos para evitar que as pessoas desenvolvam a forma grave da doença, com complicações severas. A vacina não impede a infecção, mas evita o agravamento. Temos, em média, 3.512 doses armazenadas, cuja validade vai até o próximo ano”, finalizou.

Mortes por dengue

Durante a visita de uma equipe da Força Nacional do SUS ao Acre, nesta quinta-feira (13), o secretário de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, anunciou que o Acre já contabilizou mais de 1.200 casos de dengue nos primeiros dois meses de 2025, até a 6ª semana epidemiológica. Além disso, 4.700 casos estão em investigação.

O secretário também informou que um óbito pela doença já foi confirmado, enquanto outros quatro estão em fase de investigação.

“Temos, atualmente, cinco casos de óbito; desses, um foi confirmado como decorrente de dengue, e quatro ainda estão sob investigação”, destacou.

Pascoal acrescentou que, apesar do número de casos e óbitos, o sorotipo 3 da dengue, registrado em outros estados do país, ainda não circula no Acre:

“Ainda temos a predominância dos sorotipos 1 e 2 da dengue. Não observamos o sorotipo 3, que é o mais grave, já identificado em outros estados. De antemão, gostaríamos de agradecer ao governo federal por estar presente nos momentos críticos vividos pelo nosso estado”, ressaltou.