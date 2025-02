Valentine’s Day: antes e depois dos casais famosos que inspiram paixão

Nesta sexta-feira (14/2), o calendário norte-americano, bem como o de alguns países da Europa, celebra o Valentine’s Day, a comemoração do Dia dos Namorados. Embora a festa dos apaixonados só aconteça em junho no Brasil, brindar as histórias de amor que resistem ao tempo é sempre uma ótima ideia.

Entre as celebridades, os holofotes e a intensa exposição pública podem, muitas vezes, tornar os relacionamentos desafiadores. Alguns casais, porém, provam que é possível manter o romance vivo por décadas. A coluna Claudia Meireles reuniu o antes e depois de pombinhos famosos que seguem juntos, relembrando o início de suas relações e como eles estão atualmente.

CLIQUE AQUI para ver as imagens

Confira!

Príncipe William e Kate Middleton

Casados desde 29 de abril de 2011, o príncipe William e Kate Middleton se conheceram na Universidade de St. Andrews, na Escócia, no início dos anos 2000. Após um breve término do romance em 2007, reataram e oficializaram a união em uma cerimônia grandiosa na Abadia de Westminster, em Londres.