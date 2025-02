Valentine’s Day e São Valentim: como histórias de santos se fundiram e deram origem ao dia dos namorados

“Mesmo com o cristianismo já oficializado, no começo os rituais hoje chamados pagãos, dos romanos, conviviam com o cristianismo. Não é uma mudança de uma hora para a outra, as pessoas tinham suas tradições”, atenta o vaticanista Filipe Domingues, doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e vice-diretor do Lay Centre em Roma.