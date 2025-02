Valentine’s Day no Brasil? Saiba mais sobre o Dia de São Valentim

Se você é um jovem nerd apaixonado, já deve saber que não existe dia nem hora exata para declarar seu amor pela pessoa que compartilha a vida com você. Mas isso também não significa que PODE haver um diazinho mais especial para todos os casais do mundo, e é o tal Dia dos Namorados, ou Valentine’s Day.

Todo dia 14 de fevereiro, é bem possível que você seja inundado pelas mais variadas declarações de amor passando na sua timeline. Isso porque a data marca o Dia dos Namorados nos EUA e boa parte dos países estrangeiros.

Mas você já parou para pensar de onde vem a data, e por que o Brasil, sempre diferentão, comemora a ocasião apenas em junho?

O que é Valentine’s Day

Como o nome indica, o Dia de São Valentim nasceu da celebração de vários mártires de mesmo nome. Na antiguidade, a data sequer tinha ligação direta com assuntos amorosos, o que ficou mais em evidência do Século III, depois de Cristo.

A história cita que um bispo, Valentim, ousou continuar celebrando casamentos mesmo após as ordens do poderoso imperador romano Cláudio II, o que causou a prisão e morte do religioso, mártir da Igreja Católica.

É claro que a cultura pop também tem um dedo importante na disseminação da dada, já que o romance é um dos gêneros mais explorados no audiovisual, e o Valentine’s Day não é exceção.

A comemoração foi tema até de um divertido episódio em duas partes de Chaves, que certamente marcou a infância dos jovens nerds da América Latina.

Por que o Dia dos Namorados brasileiro é em junho?

Do lado de cá, o Dia dos Namorados deve toda sua história à publicidade, já que foi importado como uma estratégia de alavancar as vendas no período junino.

A data escolhida, 12 de junho, também é o dia anterior à celebração de Santo Antônio, o tradicional “Santo Casamenteiro”.

