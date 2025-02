Vídeo: Baleia “engole” homem que andava de caiaque no Chile

Uma baleia jubarte “engoliu” um homem que estava em um caiaque na costa do sul do Chile no sábado (8) e o cuspiu logo na sequência.

O pai dele, que estava com uma câmera, registrou o momento.

Adrian Simancas estava passeando com o pai no fim de semana nos mares da cidade de Punta Arenas, quando a baleia emergiu e o pegou com a boca.

“Senti como se estivesse sendo levantado, mas era claramente forte demais para ser uma onda”, declarou Simancas.

O pai dele, em outro caiaque, conseguiu capturar tudo em imagens.

Simancas saiu ileso.

“Achei que estava morto. Foram uns três segundos estranhos lá embaixo”, compartilhou. “Agora, reflito sobre os erros que me levaram a isso”, ele acrescentou.