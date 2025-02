Vídeo: chuva arrasta carros por avenida de São Paulo

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na noite desta terça-feira (18/2) provou alagamentos em diversas regiões da cidade. Na avenida Edgar Facó, na Freguesia do Ó, na zona norte, carros foram arrastados pela correnteza.

A capital paulista vive uma noite de caos devido a uma forte tempestade que cai nesta noite. A Defesa Civil emitiu alerta severo para raios e ventos. Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há registros de 59 chamados para queda de árvores, 22 para alagamentos e 3 para desabamento/deslizamento/ soterramento.

De acordo com a Enel, concessionária de energia elétrica, 230 mil imóveis estão sem luz na cidade no momento. Na Grande São Paulo, o número de imóveis sem luz já passa dos 275 mil.

Em nota, a Enel afirmou que as regiões mais impactadas pela tempestade são as norte e a Oeste. Além disso, disse que a companhia ” acionou antecipadamente seu plano de emergência” e que “técnicos da distribuidora seguirão trabalhando durante a noite e a madrugada para restabelecer o serviço”.

Redes sociais: espanto e brincadeiras

O céu da cidade de São Paulo foi riscado por milhares de raios durante a noite desta terça-feira (18/2), em meio ao temporal que assombrou os moradores da capital paulista. Nas redes sociais, a tempestade repleta de descargas elétricas virou assunto e rendeu diversas postagens. Teve quem perguntou se tratava-se um show do DJ Alok.

No Instagram, um morador do Jardim Mirim questionou “é show do Alok?”, seguido de imagens de um palhaço e um rosto assustado. Em 2020, durante a pandemia de coronavírus, o DJ fez um show em sua cobertura em São Paulo que chamou a atenção de vizinhos e até de pessoas que não moravam tão perto dele.

No X, antigo Twitter, um usuário também perguntou a respeito das enchentes: “já está podendo nadar?”.