Moradores de Lincoln Heights, Ohio, Estados Unidos, cidade de maioria negra, foram às ruas com rifles para protegerem a cidade depois que um caminhão de neonazistas com pessoas mascaradas, armadas, bradando insultos racistas e agitando bandeiras com suásticas vermelhas chegou em um viaduto de rodovia que leva à cidade, no início de fevereiro.

Diante do que chamam de negligência policial, habitantes portando armas estão protegendo as estradas que levam a Lincoln Heights. Eles param e interrogam todos os que se aproximam da localidade. Muitos deles são homens com máscaras e armaduras corporais. Veja o vídeo Duas semanas após a chegada do caminhão, nesse domingo (23/2), outro grupo ainda espalhou panfletos racistas da Ku Klux Klan pela cidade. O comportamento dos habitantes já é tradição na cidade que se originou como uma comunidade negra autônoma, a mais antiga do norte da Linha Mason-Dixon. Posição policial Segundo o porta-voz do recém-formado Programa de Segurança e Vigilância de Lincoln Heights, que coordena os guardas, Daronce Daniels, “um indivíduo americano protegendo sua terra natal com uma arma de fogo — pensei que essa era a coisa mais americana que poderíamos fazer”. Diante do cenário caótico gerado na cidade, a xerife do Condado de Hamilton, Charmaine McGuffey, chamou os neonazistas de “covardes” e prometeu reforçar as patrulhas em Lincoln Heights e investigar mais a fundo. As forças policiais afirmaram que, embora os manifestantes estivessem exercendo a liberdade de expressão protegida por lei, os policiais ordenaram que eles saíssem. Foi priorizada a a redução da tensão em uma situação perigosa. No entanto, as ações policiais não foram suficientes para os moradores. “Quando vimos que a polícia não estava nos ajudando, todos os homens fisicamente aptos do bairro, com ou sem arma, ficaram de guarda e continuam de guarda desde então”, disse Dominic Brewton Jr, morador da cidade.