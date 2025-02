Vídeo: homem finge ser autista, invade condomínio e furta R$ 6 mi

Um homem invadiu um condomínio de luxo fingindo ser portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e furtou, aproximadamente, R$ 6 milhões em dinheiro e joias. O caso aconteceu em Foz do Iguaçu (PR).

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso. Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito.

Saiba o que aconteceu:

O crime ocorreu no domingo (9/2) e, segundo o delegado Geraldo Evangelista, o suspeito conseguiu entrar pela portaria principal do condomínio simulando ser autista para acessar o interior do local.

para acessar o interior do local. Câmeras de segurança flagraram o suspeito saindo do prédio com mochilas pretas, após conseguir arrombar a porta de um dos apartamentos utilizando um pé-de-cabra . Ainda de acordo com Evangelista, o suspeito levou do local US$ 1 milhão em espécie, R$ 60 mil em joias e R$ 50 mil em dinheiro, o equivalente a quase R$ 6 milhões.

. Ainda de acordo com Evangelista, o suspeito levou do local US$ 1 milhão em espécie, R$ 60 mil em joias e R$ 50 mil em dinheiro, o equivalente a quase R$ 6 milhões. Conforme anunciou o delegado, a forma com que o crime foi executado indica que o suspeito tinha informações privilegiadas sobre o apartamento arrombado. Possivelmente, o homem sabia que os moradores estavam ausentes, segundo as investigações.

Veja o vídeo:

“Essas pessoas tinham informações do local e sabiam se os moradores estariam ou não na residência e aproveitaram disso para praticar o furto. Ainda não há informações sobre o indivíduo, apenas características físicas e da vestimenta que ele usava, mas, até o momento, não tivemos nenhum tipo de qualificação ou identificação dele”, explicou o delegado.

Segundo Evangelista, não há registros recentes de furtos semelhantes a esse e, no momento, a porteira e o síndico do prédio vão prestar depoimento, assim como outras testemunhas.

As impressões digitais do homem foram colhidas no local do crime.