O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, se reuniu com lideranças comunitárias do município para fortalecer o diálogo entre a gestão e os moradores dos bairros. A reunião contou com a presença de representantes da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), liderada pelo presidente José Wenderson Vieira.

Durante o encontro, foram apresentadas as principais demandas das comunidades e serviu, também, para aproximar a gestão das lideranças.

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Em sua fala, o prefeito destacou a importância da escuta ativa e da construção conjunta de soluções.

“É importante essa relação do município com as comunidades, para que as políticas públicas realmente aconteçam. Esse encontro com os representantes comunitários, por meio da UMAMRB, é justamente para termos essa proximidade e ouvir. Sabemos que as dificuldades são enormes em todo o município, principalmente nas áreas mais afastadas, mas, com transparência, seriedade e honestidade, entendemos que não será possível resolver todos os problemas ao mesmo tempo. No entanto, vamos trabalhar para priorizar aquilo que é mais urgente, dentro das nossas condições, sempre buscando minimizar os impactos e avançar gradativamente”, disse o prefeito.

O presidente da UMAMRB ressaltou que a iniciativa fortalece a participação popular e contribui para que as demandas reais da população cheguem até o poder público.

“A reunião é fundamental para que possamos apresentar a realidade dos bairros e alinhar as prioridades com a gestão municipal. Esse diálogo direto com o prefeito demonstra compromisso com as comunidades e abre espaço para que possamos construir soluções de forma conjunta, levando em consideração as necessidades de cada localidade”, destacou.

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