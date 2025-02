Vídeo: motorista perde controle de Ferrari 296 GTB e bate em muro

De acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que a Ferrari foi retirada do local por volta das 11h40.

O carro era de uma loja especializada na venda de veículos de luxo e superesportivos. O motorista era um dos funcionários da unidade, responsável por movimentar os veículos. Segundo informações, o rapaz já está no hospital com poucos ferimentos. Quanto custa uma Ferrari 296 GTB? A Ferrari 296 GTB, sigla para Gran Turismo Berlinetta, é avaliada em R$ 5 milhões. Modelos usados podem ser comprados por aproximadamente R$ 3,5 milhões. O modelo chegou ao Brasil em 2022 como o terceiro carro híbrido da montadora italiana no país. O carro é equipado com um motor V6 3.0 biturbo de 663 cv aliado a um motor elétrico de 167 cv. Essa Ferrari chega de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e a velocidade máxima chega aos 330 km/h.