Vídeo: Wanessa reage a “flagrante” de Dado Dolabella com sua amiga

O auê causado pelo “flagrante” de Dado Dolabella com a amiga de Wanessa Camargo Renata Brás, na piscina de um hotel do Guarujá, São Paulo, ganhou novas repercussões na noite de quinta-feira (13/2). Por meio dos stories do Instagram, a cantora resolver esclarecer o que estava acontecendo.

“Oi, gente, acabei de sair da gravação do Domingão [com Huck], foi muito incrível, espetacular, divertido. Vocês vão poder conferir o que foi a minha participação neste domingo (16/2), por isso que eu estou com essa maquiagem toda. Estou aqui cansada, mas realizada, já voltando para São Paulo”, começou.