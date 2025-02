Wendell Barbosa é nomeado novo secretário de Esportes de Rio Branco e recebe apoio da comunidade esportiva

O prefeito Tião Bocalom anunciou, por meio de suas redes sociais, a nomeação de Wendell Barbosa como o novo secretário municipal de Esportes de Rio Branco. Atleta com trajetória destacada em competições nacionais e internacionais, Barbosa assume o cargo com a missão de fortalecer as políticas públicas voltadas ao setor esportivo na capital acreana.

Na publicação, Bocalom ressaltou a competência do novo secretário e afirmou que acredita no potencial dele para promover melhorias na área. A nomeação foi recebida com entusiasmo por internautas, que destacaram a experiência e dedicação de Wendell Barbosa ao esporte.

Nos comentários, cidadãos parabenizaram a escolha, enfatizando que o novo secretário está preparado para a função e desejando sucesso na nova jornada. Alguns ressaltaram que o esporte da cidade está em boas mãos, enquanto outros mencionaram a importância do trabalho que será desenvolvido à frente da pasta.

A gestão municipal reforçou o compromisso com o incentivo às práticas esportivas e o apoio aos atletas locais, destacando que a nomeação de Wendell Barbosa faz parte de uma estratégia para fortalecer ainda mais o setor.