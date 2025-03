Acre fica na 24ª posição em renda per capita do país, abaixo de R$ 1,5 mil , diz IBGE

Divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no último dia útil do mês passado, dados mostram que o Acre tem a 4ª menor renda per capita do país, abaixo de R$ 1,5 mil, índices que, entre as 27 unidades da Federação, só serão melhores que, pela ordem, Amazonas ( R$ 1.238), Ceará (R$ 1.225) e Maranhão (R$ 1.077), estado detentor do menor índice.

O índice para o Acre, no entanto, representa um acréscimo de 16% em relação a 2023 e o ano passado, de acordo com o mesmo estudo.

O índice é um dos critérios que estabelece os valores do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e estuda a renda per capita do país, com média de R$ 1.271 na renda mensal em 2024. O cálculo desses valores é feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre todos os rendimentos das pessoas que vivem em uma casa e o número total de moradores.

O líder do ranking é o Distrito Federal, com R$ 3.444. O Acre fica na 24ª posição entre as 27 unidades da Federação, à frente do Maranhão, de Amazonas e Ceará, e atrás da maioria dos estados do Norte. O cenário permanece semelhante ao que foi observado em 2023, quando o Maranhão também teve o menor rendimento, de R$ 945, e o Distrito Federal, o maior, de R$ 3.357.

Os estados das regiões Norte e Nordeste tiveram os menores rendimentos em 2024, enquanto os estados do Sul e do Sudeste são a maioria entre aqueles que tiveram os maiores.

Veja o rendimento domiciliar per capita médio de 2024 em cada estado:

Distrito Federal – R$ 3.444

Rio Grande do Sul – R$ 2.608

Santa Catarina – R$ 2.601

Rio de Janeiro – R$ 2.490

São Paulo – R$ 2.482

Paraná – R$ 2.482

Mato Grosso – R$ 2.276

Mato Grosso do Sul – R$ 2.169

Espírito Santo – R$ 2.111

Goiás – R$ 2.098

Minas Gerais – R$ 2.001

Tocantins – R$ 1.737

Rondônia – R$ 1.717

Rio Grande do Norte – R$ 1.616

Roraima – R$ 1.538

Amapá – R$ 1.514

Sergipe – R$ 1.473

Pernambuco – R$ 1.453

Paraíba – R$ 1.401

Bahia – R$ 1.366

Piauí – R$ 1.350

Pará – R$ 1.344

Alagoas – R$ 1.331

Acre – R$ 1.271

Amazonas – R$ 1.238

Ceará – R$ 1.225

Maranhão – R$ 1.077