Acusado de homicídio furta mais de 20 cabeças de gado e acaba preso no interior do Acre

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste sábado (8), Gabriel Oliveira Cunha, de 29 anos, no ramal Extrema, na zona rural de Manoel Urbano. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por homicídio no município, onde teria atacado uma pessoa com um terçado.

A prisão ocorreu durante uma investigação sobre o furto de gado em Capixaba. Cunha era suspeito de roubar animais de um parente de um policial. Ao localizar o possível esconderijo do gado furtado, as equipes da Polícia Civil de Capixaba e Rio Branco confirmaram o crime e verificaram o mandado de prisão em aberto.

O suspeito teria furtado mais de 20 cabeças de gado, parte delas recuperadas na operação. Para cumprir o mandado, os agentes precisaram caminhar quase 10 km pelo ramal Extrema. Após a prisão, retornaram a pé, enquanto o detido foi escoltado a cavalo, já que as chuvas tornaram o local intransitável.