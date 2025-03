Alan diz que federação do PP com o UB não vai prosperar e proposta será rejeitada em nível nacional

O senador Alan Rick, que integra o quadro do União Brasil (UB), não acredita na possibilidade de uma federação entre seu partido e o Progressistas em nível nacional, como anunciado pelo governador Gladson Cameli em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quarta-feira (13).

Alan disse à reportagem, nesta quinta-feira (14), que o projeto não vai prosperar.

VEJA TAMBÉM: Federação PP e UB: Ciro Nogueira bate o martelo e decide que Mailza será candidata ao Governo, diz fonte

“A proposta de criar uma federação entre PP e União Brasil não prosperará. A ideia seria boa se, primeiramente, houvesse a construção de consensos nos estados onde PP e União têm candidaturas próprias. Como isso não aconteceu e as divergências estaduais não foram resolvidas, a federação não avançará”, afirmou o senador, que pretende lançar sua candidatura ao Governo em 2026 pelo partido.

Alan disse ainda que a sigla deve se reunir na próxima semana para tratar do assunto, que, em sua opinião, deve ser rejeitado pela maioria.

“Na próxima terça-feira, haverá uma reunião da Executiva Nacional do União Brasil juntamente com a bancada do partido no Congresso, onde o tema deve ser rejeitado por ampla maioria”, acrescentou.

Uma fonte ligada ao Progressistas, que participou da reunião com o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, em Brasília, na quarta-feira, disse que Mailza será a candidata ao Governo pela federação — o que comprometeria o projeto de Alan de disputar o mesmo cargo pelo UB.

O senador foi questionado sobre a possibilidade de sair do partido caso a federação se concretize.

“Por que eu sairia do União? A proposta não prosperará. Vou seguir trabalhando pelo povo do Acre. Não sou pré-candidato de mim mesmo. Nunca anunciei isso. O que ouço é a população nas ruas me pedindo que eu seja candidato em 2026. Até lá, sou senador da República e servo do povo acreano”, finalizou.