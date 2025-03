Alerta global: vírus da gripe aviária avança e preocupa cientistas com potencial pandêmico

Casos recentes nos Estados Unidos mostram que o vírus não está mais restrito às aves. Desde o início de 2024, fazendas de gado leiteiro relataram infecções em vacas, um fenômeno incomum que amplia as possibilidades de mutação e adaptação do H5N1. Autoridades sanitárias francesas, por outro lado, celebram uma temporada sem surtos significativos em seus criadouros, mas mantêm estoques de vacinas e antivirais como medida preventiva. O temor é que o aumento de interações entre espécies, impulsionado por fatores como desmatamento e comércio de animais, crie o ambiente perfeito para o salto do vírus ao ser humano.

Diante desse cenário, cientistas alertam que a próxima pandemia pode estar mais próxima do que se imagina. A OMS já trabalha com o conceito de “doença X”, uma ameaça hipotética que poderia surgir de patógenos como o da gripe aviária. Países como França e Reino Unido intensificaram a vigilância, enquanto os Estados Unidos enfrentam desafios para conter a disseminação em sua cadeia agropecuária. O risco, embora considerado baixo para a população geral no momento, exige ação coordenada e preparação robusta.

Escalada do vírus preocupa especialistas

H5N1 se espalha entre espécies e acende alerta vermelho

O vírus H5N1, identificado pela primeira vez em aves na década de 1990, evoluiu de uma ameaça regional para um problema global. Nos Estados Unidos, a situação se agravou nos últimos meses, com relatos de infecções em rebanhos leiteiros desde fevereiro de 2024. Fazendas no estado de East Yorkshire, na Inglaterra, também confirmaram casos em aves comerciais no início do ano, levando à implementação de zonas de controle sanitário. Especialistas apontam que a capacidade do vírus de infectar mamíferos, como vacas, porcos e até animais de estimação, aumenta a probabilidade de mutações que possam facilitar a transmissão entre humanos. Meg Schaeffer, epidemiologista do instituto americano SAS, destaca que, quanto mais espécies o vírus atinge, maior é o risco de ele se adaptar ao organismo humano.

Na Europa, a França mantém uma postura cautelosa. Apesar de não registrar surtos expressivos nesta temporada, as autoridades sanitárias já acumulam estoques estratégicos de vacinas e medicamentos antivirais, lembrando os erros do passado durante a pandemia de Covid-19. A OMS reforça que, embora não haja evidências de transmissão sustentada entre pessoas, os 900 casos humanos registrados desde 2003 mostram que o vírus pode cruzar a barreira interespecífica em condições específicas, como contato próximo com animais infectados. A letalidade elevada do H5N1, que supera em muito a do SARS-CoV-2, torna cada novo caso um motivo de preocupação.

Preparação global em xeque após Covid-19

A experiência com a pandemia de Covid-19 deixou marcas profundas nos sistemas de saúde pública, mas também expôs fragilidades que ainda não foram plenamente corrigidas. Na França, o ex-primeiro-ministro Jean Castex lamenta a falta de um “retorno de experiência” abrangente sobre a crise, enquanto o epidemiologista William Dab critica o que chama de “esquecimento que beira o negacionismo”. Cinco anos após o início do surto de Covid, a sensação é de que muitos países, incluindo potências como os Estados Unidos e membros da União Europeia, ainda não estão prontos para enfrentar uma nova emergência sanitária. A criação da HERA (Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias), em 2021, é um passo na direção certa, mas sua capacidade de coordenar respostas em escala continental ainda é questionada.

Caminho para uma possível pandemia

Fatores que amplificam o risco do H5N1

Diversos elementos convergem para transformar a gripe aviária em uma ameaça iminente. O aumento do contato entre humanos e animais selvagens, impulsionado pela expansão agrícola e pela urbanização, é apontado como um dos principais gatilhos. Na Ásia, mercados de animais vivos continuam sendo focos potenciais de zoonoses, enquanto na América do Norte a industrialização da pecuária facilita a disseminação rápida do vírus. Estudos recentes mostram que o H5N1 já circula em reservatórios naturais, como aves migratórias, que cruzam continentes e espalham o patógeno sem barreiras geográficas. Esse cenário é agravado pelo aquecimento global, que altera padrões migratórios e amplia os pontos de interação entre espécies.

A ausência de imunidade humana ao H5N1 é outro fator crítico. Diferentemente da gripe sazonal, contra a qual a população desenvolve alguma resistência ao longo do tempo, o vírus aviário representa um terreno desconhecido para o sistema imunológico. Maria Van Kerkhove, chefe do departamento de prevenção de pandemias da OMS, enfatiza a necessidade de “redobrar a vigilância” para evitar um surto descontrolado. Nos Estados Unidos, onde o vírus já afeta a produção de leite e carne, especialistas temem que a contaminação de alimentos possa se tornar uma via indireta de exposição, embora isso ainda não tenha sido confirmado.

Medidas preventivas em andamento

Países estão adotando estratégias variadas para conter o avanço do H5N1. Aqui estão algumas das ações em curso:

Vigilância reforçada : Reino Unido e França intensificaram o monitoramento de aves selvagens e domésticas, com testes regulares em criadouros.

: Reino Unido e França intensificaram o monitoramento de aves selvagens e domésticas, com testes regulares em criadouros. Estoques estratégicos : A França mantém reservas de vacinas e antivirais, enquanto os Estados Unidos trabalham na adaptação de imunizantes existentes.

: A França mantém reservas de vacinas e antivirais, enquanto os Estados Unidos trabalham na adaptação de imunizantes existentes. Controle sanitário : Zonas de exclusão foram estabelecidas em áreas afetadas, como East Yorkshire, para limitar a disseminação entre fazendas.

: Zonas de exclusão foram estabelecidas em áreas afetadas, como East Yorkshire, para limitar a disseminação entre fazendas. Pesquisa científica: Equipes globais investigam mutações do vírus, buscando antecipar cenários de transmissão humana.

Essas iniciativas, embora promissoras, enfrentam desafios como a falta de coordenação internacional e os custos elevados de implementação em larga escala.

O que o futuro reserva para a gripe aviária

Cronologia da ameaça: marcos recentes do H5N1

O avanço do vírus pode ser acompanhado por eventos-chave que ilustram sua escalada:

2003 : Primeiros casos humanos registrados, com alta letalidade em países asiáticos.

: Primeiros casos humanos registrados, com alta letalidade em países asiáticos. 2014-2015 : Surto massivo em aves nos Estados Unidos, com milhões de animais abatidos.

: Surto massivo em aves nos Estados Unidos, com milhões de animais abatidos. Fevereiro de 2024 : Confirmação de H5N1 em gado leiteiro em East Yorkshire, Inglaterra, e nos EUA.

: Confirmação de H5N1 em gado leiteiro em East Yorkshire, Inglaterra, e nos EUA. Março de 2024: Relatos de infecções em cães e gatos ampliam o espectro de hospedeiros.

Essa linha do tempo reflete a crescente adaptação do vírus, que agora circula em ambientes antes considerados improváveis. A detecção em mamíferos domésticos, como pets, sugere que o H5N1 está explorando novas vias de transmissão, o que mantém cientistas em alerta máximo.

Impacto potencial em humanos e economia

Se o H5N1 evoluir para uma forma transmissível entre humanos, as consequências podem ser devastadoras. A taxa de mortalidade de 50% observada nos casos atuais supera em muito a do Covid-19, que matou cerca de 170 mil pessoas na França em cinco anos. Um surto pandêmico poderia sobrecarregar sistemas de saúde já fragilizados, especialmente em nações com escassez de profissionais médicos, como apontado por autoridades francesas. Além disso, a economia global enfrentaria interrupções significativas, com impactos na produção de alimentos, como carne e laticínios, setores já afetados nos Estados Unidos pela disseminação do vírus entre rebanhos.

A preparação, nesse contexto, torna-se uma corrida contra o tempo. Países europeus, como a França, investem em infraestrutura sanitária, enquanto os Estados Unidos lidam com a contenção imediata em suas fazendas. A OMS, por sua vez, mantém o discurso de que “não estamos lá ainda”, mas insiste que a vigilância global precisa ser intensificada para evitar que a gripe aviária se torne a próxima grande crise de saúde do século XXI.