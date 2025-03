Após criticas, ex-feiticeira Joana Prado diz: ‘Adorava beber, mas nunca fui vagabunda’

Joana Prado, ex-Feiticeira, voltou a comentar sua trajetória de conversão ao evangelismo e as críticas ao Carnaval em uma transmissão ao vivo no Instagram, feita enquanto passava roupa em sua casa nos Estados Unidos. A ex-modelo compartilhou reflexões sobre sua mudança de vida e incentivou seguidores a pregarem o evangelho. “Sempre que você puder, pregue a palavra de Deus. Porque nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E foi através desse evangelho que fui salva, que eu fui resgatada”, disse.

Joana relembrou como seu estilo de vida mudou radicalmente desde a conversão, que ocorreu por influência de seu marido, o ex-lutador Vitor Belfort. “Eu era a improvável das improváveis. Eu ia para todas as festas, adorava beber, mas nunca fui igual a um monte de menina que beijava vários. Sempre gostei de beber muito, mas era escravidão, porque você fica viciada nos desejos da carne. Um belo dia conheci o Deus que o Vitor me apresentou, e eu fui liberta”, declarou.

Na semana anterior, Joana havia gerado polêmica ao criticar o Carnaval em um vídeo ao lado de Vitor. Ela afirmou que a festa promove a “exposição do corpo”, além de elementos ligados a “cultos aos orixás” e “invocação de demônios”. Vitor completou: “O Carnaval festeja desejos da carne, envolve muito a cultura da macumba, uma cultura espírita”. A fala causou reações negativas nas redes sociais, sendo vista como intolerante por internautas. “É um lugar da macumba? Invocação de orixás e demônios??? Gente, quanta intolerância”, escreveu uma usuária.

Joana, que desfilou na Sapucaí em 2000 como musa do Salgueiro, disse se arrepender do período como Feiticeira. Desde sua conversão, há 15 anos, ela prioriza a fé e os valores familiares. “Não basta se tornar mais um cristão. É preciso ser discípulo de Jesus”, afirmou. Na legenda do vídeo, reforçou: “O Carnaval pode até parecer ‘só uma festa’, mas será que convém para alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo?”.