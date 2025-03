O trecho da Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco, que foi bloqueado para a realização do Carnaval da Família na Praça da Revolução, deve ser completamente liberado até o próximo sábado (8). A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) informou que os trabalhos de retirada dos equipamentos, incluindo o palco montado para o evento, devem ser concluídos até o fim desta sexta-feira (7).

Enquanto a desobstrução do local é finalizada, a RBTrans recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas, como as avenidas Ceará, Floriano Peixoto e Via Verde. A Avenida Brasil, que já está totalmente liberada, também pode ser uma opção para o tráfego. Além disso, pelo menos nove linhas de transporte público tiveram suas rotas temporariamente redirecionadas para a Avenida Ceará, evitando o trecho da Getúlio Vargas próximo à Rui Barbosa.

A RBTrans destacou que veículos de pequeno porte já têm permissão para trafegar no trecho da Getúlio Vargas com acesso à Rui Barbosa. A previsão é que, com a conclusão dos trabalhos, o trânsito na região seja totalmente normalizado até o sábado (8).