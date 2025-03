Bianca Censori surge, mais uma vez, quase nua nas redes sociais

Bianca Censori, esposa de Kanye West (Ye), sempre chama atenção pelas escolhas de moda pouco convencionais que possui. Nas redes sociais, a australiana gerou polêmicas ao publicar um novo ensaio fotográfico na plataforma praticamente nua — mais uma vez. O episódio é apenas um dos muitos em que a empresária apostou em looks ousados. A decisão de Censori em adotar um estilo cada vez mais minimalista — ou até inexistente — não é novidade.

Entenda

Desde que Bianca Censori começou a se relacionar com Ye , o estilo da arquiteta mudou radicalmente, migrando de peças sociais para um guarda-roupa dominado por transparências e cortes inusitados.

começou a se relacionar com , o estilo da arquiteta mudou radicalmente, migrando de peças sociais para um guarda-roupa dominado por e cortes inusitados. O caso da modelo australiana levantou um debate importante na web: até que ponto a imagem de uma mulher é construída por sua própria identidade ou é influenciada apenas por um parceiro ou pela indústria midiática?

Enquanto uns a veem como um símbolo de ousadia, outros a interpretam como mais um experimento visual cuidadosamente arquitetado pelo rapper.

Última aparição da arquiteta

Na mais recente aparição no Instagram, a arquiteta e modelo Bianca Censori compartilhou uma série de imagens de um ensaio fotográfico feito na Itália em 2023, no qual aparece apenas de lingerie nude e equipamentos de proteção para patinação.

A publicação, claro, rapidamente repercutiu. E não demorou muito para que discussões sobre moda, sensualidade e os limites da exposição na era digital ganhassem destaque nos comentários:

“Alguém que ame essa garota, salve-a desse homem, de alguma forma, essa não é ela. Kanye, eu rezo para que um dia você perceba o dano que está causando às pessoas além de você, você precisa de ajuda”, escreveu um internauta.

Ex de Kanye faz afirmações polêmicas sobre as escolhas fashion de Censori

A modelo norte-americana Amber Rose reacendeu, inclusive, uma discussão sobre controle e expressão na moda ao afirmar, na última sexta-feira (7/3), que Kanye West influencia diretamente o estilo das próprias parceiras.

Em entrevista recente ao podcast Club Shay Shay, ela afirmou que o rapper, com quem se relacionou entre 2008 e 2010, tem o hábito de ditar o que as namoradas devem vestir — algo que, segundo ela, também teria acontecido com Kim Kardashian e Bianca Censori.

As declarações da cantora norte-americana surgem no momento em que Bianca segue no centro das atenções por escolhas de looks ousados, como o vestido transparente usado no tapete vermelho do Grammy 2025. Para Amber, o artista busca tornar as mulheres objeto de desejo alheio, ao vesti-las de forma sensual:

“Ele quer que outros homens as desejem, que elas sejam o centro das atenções”, afirmou Amber.

Ela também relembrou um episódio no qual chorou ao ser convencida por Ye a usar um vestido transparente: “Eu chorei. Discuti com ele e disse: ‘Eu não quero usar essa merda, eu não quero isso’. E ele me dizia: ‘Você não entende, é moda, eu sou um gênio’. Eu acabei cedendo, mas fui detonada na internet”.

Filme de Kanye West com Bianca Censori

Em publicação no Instagram na última semana de fevereiro, Kanye West (Ye) também publicou uma foto de Censori nua com uma legenda em que anuncia um filme com ele e a mulher nos créditos: “Estou muito orgulhoso da minha esposa por estrelar seu primeiro longa-metragem, filmado no Japão, dirigido por Vanessa Beecroft e produzido por mim”.

O post do rapper gerou debates intensos nas redes sociais, com críticas à atitude de West como mais um capítulo na objetificação de Bianca. A situação levantou questionamentos sobre a autonomia da modelo dentro da dinâmica de imagem pública do casal, que pode ser vista como forma de exploração e controle em uma possível narrativa que romantiza a submissão feminina.

Kanye x Bianca

Seja uma jogada de marketing ou apenas mais uma afirmação estética, fato é que Bianca Censori continua sendo assunto na web. Em um cenário no qual a exposição e a imagem pessoal se tornaram moedas de troca, essa abordagem da modelo escancara a fusão entre moda, espetáculo e identidade na era digital — e faz o público questionar até onde essa tendência pode chegar.