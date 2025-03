O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou do programa Café com Notícias, apresentado por Washington Aquino, na manhã desta quarta-feira (5), transmitido pela TV 5, afiliada da Band TV no estado do Acre.

Durante a conversa com o apresentador, o prefeito deu mais detalhes acerca do projeto 1.001 dignidade, que irá distribuir 1.001 casas populares na capital acreana.

Segundo Bocalom, apesar do projeto ser muito complexo, a meta é entregar as casas até o fim de 2025.

“Estamos trabalhando e nossa expectativa é que até o final do ano consigamos colocar as mil casas de pé. Primeiro, precisamos fazer toda a terraplanagem, as ruas e o asfalto, colocar água, esgoto, fazer o radier para depois montar as casas”, destacou o prefeito durante a entrevista concedida.