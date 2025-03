Bombas da ETA 1 e 2 afundam por conta de balseiros e bairros de Rio Branco ficam sem água

De acordo com a informação divulgada nesta quinta-feira (13), pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), as Estações de Tratamento de Água, ETA I e ETA II, estão sem funcionar, portanto a capital acreana está sem água.

Segundo as informações, a ETA II está sem funcionar após ser afundada pelo balseiro na última terça-feira (11). A ETA I teve seu funcionamento comprometido na madrugada desta quinta-feira (13), após virar por conta da correnteza e do balseiro do rio.

O Saerb pede à população que economize água, pois ainda não tem uma previsão para o serviço voltar a operar normalmente.