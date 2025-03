Emenda de Bittar: Caixa libera licitação de quase R$ 25 milhões para construção de parque em Sena

A Caixa Econômica Federal aprovou, na última terça-feira (13), a licitação no valor de R$ 23.546.006 para a construção do Parque Mamédio Bittar, em Sena Madureira. A obra será financiada por uma emenda do senador Marcio Bittar.

A Prefeitura de Sena Madureira abriu a licitação em julho de 2024. O parque promete ser a maior obra de infraestrutura urbana da cidade, nos moldes do Canal da Maternidade, em Rio Branco.

Como mandatária, a Caixa já emitiu a autorização para o início das obras.

O Parque Mamédio Bittar, que recebe o nome do pai do senador Marcio Bittar, será construído ao longo do Igarapé Chá, começando na Avenida Brasil e atravessando diversas ruas, incluindo Monsenhor Távora, Piauí, Benjamin Constant, Maranhão, Siqueira Campos e Boulevard Cafézal.

A infraestrutura planejada para o parque inclui duas quadras esportivas, três quiosques de atendimento, um prédio administrativo, ciclovia, pontes, totens de identificação e localização, além de redes de energia e esgoto, cercas e áreas ajardinadas.

O projeto também tem o objetivo de reduzir o impacto das águas da represa que atingem a cidade durante as enchentes, trazendo benefícios adicionais à população de Sena Madureira.

A ideia do parque foi proposta pelo prefeito Mazinho Serafim à época e aceita pelo senador Marcio Bittar.