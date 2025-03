Candidatos já podem acessar cartão de confirmação do Revalida 2025

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira, 10 de março, o Cartão de Confirmação da Inscrição da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/1.

Entre outras informações, o cartão confirma o endereço do local de prova, número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante deverá contar com atendimento especializado ou tratamento por nome social. O documento pode ser acessado no Sistema Revalida e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.

Aplicação – As provas serão aplicadas no dia 23 de março, nas seguintes cidades brasileiras: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Cronograma – Revalida 2025/1 (1ª etapa):

Aplicação: 23 de março.

Envio da documentação comprobatória de conclusão de curso: 24 a 29 de março.

Divulgação do gabarito e do padrão de resposta (versões preliminares): 26 de março.

Divulgação do gabarito e do padrão de resposta (versões definitivas): 9 de maio.

Resultado final da 1ª etapa: 3 de junho.

Revalida – O exame é composto por duas etapas (teórica e prática), que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). O objetivo é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.

Acesse o edital da 1ª etapa do Revalida 2025/1

Acesse o Sistema Revalida

Saiba mais sobre o Revalida



Assessoria de Comunicação Social do Inep