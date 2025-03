Caso Clara Maria: saiba quem são os autores confessos do crime brutal em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) repassou à imprensa nesta quinta-feira (13) informações sobre os autores confessos do assassinato de Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos.

Os suspeitos foram identificados como Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos, e Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 anos. Nenhum dos dois tem passagens pela polícia.

A dupla confessou que enforcou a jovem na noite do último domingo (9) e enterrou o corpo na casa de Thiago, localizada na Rua Frei Leopoldo, no bairro Ouro Preto, que fica na regional da Pampulha de Belo Horizonte.

A investigação da polícia aponta que o crime foi planejado com antecedência pelos suspeitos. Os dois trocaram mensagens durante a semana passada e conversaram sobre o assassinato.

Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos

Natural de Salvador (BA), Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos, mora no endereço onde o crime aconteceu.

Thiago conheceu Clara Maria no trabalho. Eles foram colegas em uma padaria em dezembro do ano passado, mas ele foi demitido após praticar pequenos furtos no estabelecimento.

Durante o período, a vítima do crime brutal o emprestou uma quantia de R$ 400. O autor confesso do crime pediu o dinheiro para, supostamente, comprar ração para o cachorro

A investigação da Polícia Civil aponta que Thiago era usuário de drogas.

Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos, autor confesso do assassinato de Clara Maria Venâncio Rodrigues/Foto: Imagens cedidas à Itatiaia

A família do suspeito o enviou para Belo Horizonte há seis meses para ficar com parentes que moram na capital mineira. No entanto, após desentendimentos, ele se mudou para a quitinete onde cometeu o crime.

Thiago era estudante de odontologia na capital mineira, mas havia encerrado o curso.

A PCMG informou que ele planejou fugir após o crime, mas foi preso quando estava “com as malas prontas”.

A polícia também aponta que Thiago tinha interesses sexuais com Clara Maria, que não correspondeu às investidas.

Além disso, o autor confesso relatou em seu depoimento que seu objetivo para cometer o crime era roubar a vítima.

Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 anos

O segundo autor confesso do crime brutal contra Clara Maria foi identificado como Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 anos. Ele é morador de Santa Luzia, na Grande BH.

Segundo investigação da Polícia Civil, a motivação dele para cometer o crime foi que ele não gostou de ter sido repreendido por Clara após realizar um gesto nazista em um bar.

Após o desentendimento, o suspeito teria afirmado que iria matar a jovem e que “não aguenta mais olhar para a cara dela”.

Lucas é apontado como nazista e teria, inclusive, aprendido a falar alemão por conta de seu interesse na ideologia associada a Adolf Hitler.

Além disso, testemunhas alegam que o autor confesso afirmou em determinada ocasião que tinha interesse de cometer crimes de necrofilia — ato sexual com cadáver.

Por conta disso, a polícia investiga se Clara Maria foi vítima de abuso sexual após o crime brutal. As autoridades aguardam o resultado do relatório da necropsia.

Terceiro suspeito conduzido

Um terceiro suspeito, identificado como Kennedy Marcelo, de 34 anos, também foi conduzido pela Polícia Civil, mas foi liberado após ser ouvido.

A investigação da PCMG aponta que ele esteve presente na casa de Thiago na terça-feira (11) — um dia após Clara Maria ter sido enterrada — mas que não sabia do crime.

Durante a visita, ele chegou a questionar aos amigos sobre um “cheiro estranho” no local. Thiago respondeu que o odor vinha do cachorro e que precisava dar um “banho nele”.

Os dois autores confessos afirmaram que Kennedy não participou do assassinato e que ele desconhecia o crime.

O caso

O corpo de Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos, foi encontrado nessa quarta-feira (12) Rua Frei Leopoldo, no bairro Ouro Preto, localizado na regional da Pampulha de Belo Horizonte.

A investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) aponta que ela foi brutalmente assassinada na noite de domingo (9) após sair do trabalho.

Três homens foram conduzidos pela suspeita do crime, e onze pessoas foram ouvidas no total.

Dos conduzidos, dois autores confessos, de 27 e 29 anos, seguem presos. O terceiro suspeito, de 34 anos, foi ouvido e liberado. Nenhum deles tinha passagem pela polícia.

A vítima é natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e estava desaparecida desde o último domingo (9).